GAVORRANO – Aggiornamento ore 18.39 – Per rendere possibile l’operazione dei Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio, la Polizia Stradale ha chiuso per 30 minuti il traffico sulle due corsie. Attualmente il traffico è stato riaperto ed è regolare. non ci sono stati feriti.

News ore 17.52 – Un furgone sta andando a fuoco in questo momento sull’Aurelia. Il mezzo si trovava sulla quattro corsie, all’altezza di Giuncarico, nel comune di Gavorrano, quando è stato avvolto dalle fiamme. Il fumo alto. nero e denso si vede a chilometri di distanza. Sul posto sono già arrivati una squadra di Vigili del fuoco e la Polizia stradale.