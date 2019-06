Francesco Bacci regala un titolo nazionale al Marathon Bike

GROSSETO – Appena il tempo di festeggiare il successo di Cristina Gamberi nella gara podistica di Baratti sabato scorso, che il Marathon Bike piazza un’altra prestigiosa vittoria. E’ stato Francesco Bacci che ai campionati nazionali di cronometro Uisp di Grottammare ha collezionato un’altra maglia di campione nazionale di cronometro individuale.

È la seconda dopo quella conquistata nella cronometro a quattro di Marina di Pisa con i compagni di squadra Giorgio Cosimi, Alessio Minelli e Alessandro Guidotti. Una lotta in “famiglia” la cronometro nazionale di 14 chilometri e 800 metri di Grottammare, visto che ad insidiare sino all’ultimo l’ambita maglia è stato proprio un altro atleta Marathon Bike ovvero Alessandro Guidotti. Partiti a distanza di quattro minuti, Bacci alle ore 10.50 mentre Guidotti alle 10.56, alla fine “solo” 18 secondi hanno separato i due amici-avversari per un giorno con i tempi di 19’43 per lo sticcianese contro i 20’01 di Guidotti.

Al terzo posto si piazzava Fabio Ricciardi del Pedale Fermano che tagliava il traguardo dopo 20 minuti e 34 secondi. Per Bacci quindi la conquista di un’altra maglia tricolore importante, ma con la casella delle vittorie stagionali assolute ancora vuota, nonostante tante gare da protagonista con una serie infinita di secondi posti a partire dal trofeo “mbm” di inizio anno, al trofeo “Montemassi”, poi ancora una piazza d’onore al trofeo “Gualtiero Luzzetti” di Pasquetta, e per finire un secondo posto alla medio fondo di Castiglione Della Pescaia.

Nel mezzo a tanti secondi posti anche un terzo assoluto al trofeo “Bozzone” di Vetulonia.