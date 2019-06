D’Alfonso e Liccardo dominano sul ring in Umbria

GROSSETO – Buoni risultati per due pugili della Fight Gym. A Magione Moise D’Alfonso, 15 anni, sui 50 chili, e Matteo Liccardo, 18 anni, sui 60 chili, accompagnati dai maestri Raffaele D’Amico e Emanuela Pantani con il presidente Amedeo Raffi hanno dominato i loro match.

Si sono imposti prima del limite contro i rispettivi avversari umbri Filippo Malaspina e Lorenzo Liorni. I due pugilini con padronanza hanno conquistato subito il centro del ring e imposto un ritmo forsennato con tecnica impeccabile e mentre per il Moise D’Alfonso ci volevano due riprese per costringere alla resa il proprio avversario a Matteo Liccardo era sufficiente la prima per suggerire al maestro dell’avversario l’abbandono della competizione.