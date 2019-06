Da Grosseto a Gorizia: due pugili partecipano al prestigioso torneo nazionale “Guanto d’oro”

GROSSETO – Due i pugili della Fight Gym Grosseto selezionati dalla Commissione tecnica nazionale della Federazione pugilistica italiana per partecipare al “Guanto D’oro”, in programma a Gorizia dal 7 al 9 giugno. Halit Eryilmaz, che gareggerà nei kg. 56, e Rier Gabriel Garcia Pozo, nei kg. 69, partiranno domani alla volta di Gorizia per partecipare al prestigioso torneo nazionale che vede impegnati i migliori 8 pugili under 22 di ogni categoria di peso.

Le due punte di diamante della palestra grossetana, per poter regalare alla Maremma l’oro del prestigioso torneo, si sono preparate puntigliosamente agli ordini del loro maestro Raffaele D’Amico che, insieme al presidente Amedeo Raffi, li accompagnerà e seguirà all’angolo con la sua notevole competenza.