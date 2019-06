Casa presa di mira dai ladri: «E’ il quinto furto, ormai non c’è più niente da rubare»

BAGNO DI GAVORRANO – Ennesimo furto in un casa a Bagno di Gavorrano, in via Finetti, zona stadio. Ad essere presa di mira ieri notte è stata una villetta indipendente in fondo alla via. I malviventi si sono avvicinati dalla parte posteriore della casa dove si estendono i campi, hanno rotto una finestra e sono entrati nell’abitazione. Il bottino, però, è stato magro; appena 20 euro in contanti, mentre il computer e la televisione non sono stati sottratti.

L’episodio di ieri non è il primo. Oltre ai numerosi furti che, negli ultimi tempi, hanno colpito gli abitanti della frazione, la villetta era già stata “visitata” ben quattro volte prima del quinto furto di ieri, quindi in casa c’era ben poco da svaligiare. Quello che resta, però, dopo ogni furto, è una casa ribaltata e vetri sparsi ovunque. «Quello che scoccia di più – dice il proprietario – è il danno che lasciano alle finestre».