Al via il Manciano street music festival: un weekend di divertimento per le vie del paese

MANCIANO – Su il sipario per la nona edizione del Manciano street music festival, organizzato dall’associazione musicale “Diego Chiti” con il patrocinio e il contributo del Comune di Manciano, che da giovedì 6 a domenica 9 giugno farà cantare e ballare grandi e piccini per le vie di Manciano. Si parte domani alle 21,30 con il concerto del Riciclato Circo Musicale, per poi passare il testimone a Paolo Belli venerdì 7 e la due giorni del fine settimana dedicata, dalla mattina alla sera, alle band di strada. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Giovedì 6 giugno, ore 21,30 – Riciclato Circo Musicale

La band nasce nel 2006 da quattro singolari musicisti professionisti, provenienti da generi ed esperienze artistiche completamente diverse, ma con alcune caratteristiche comuni: la passione per la ricerca e la continua sperimentazione sonora. L’elemento identificativo è l’utilizzo di materiali di recupero e oggetti di uso comune per costruire sia strumenti musicali classici e contemporanei sia nuovi e inventati da loro. Una band che spesso si è confrontata con studenti e bambini insegnando loro a costruire strumenti materiali con vecchie pentole, pancali, imbuti, posate e altri oggetti riciclati.

Venerdì 7 giugno, ore 21,30 – Paolo Belli & Big Band

Sul palco del Manciano street music festival, Paolo Belli festeggerà i suoi 30 anni di attività con il suo inconfondibile sound, accompagnato dalla sua Big Band. Uno spettacolo allegro, dal ritmo contagioso, in un crescendo di note ed emozioni capaci di rendere il pubblico protagonista e parte integrante dello show. Tra i vari pezzi che suonerà anche “Sei il mio giorno di sole”, brano appena pubblicato e prima novità discografica dopo anni di trasmissioni televisive, tour teatrali, concerti in Italia e all’estero, oltre al prestigioso incarico di presidente della Nazionale italiana cantanti. L’appuntamento è per le 21,30 in largo Massimo D’Antona.

Sabato 8 giugno, dalle 11 a notte fonda – Street parade

Si parte alle ore 11 da via Gramsci con l’esibizione delle 8 band partecipanti a questa edizione. Alle 12,30 aperitivo al bar dal Ciapa, mentre dalle 17,30 alle 19,30 l’appuntamento è in piazza della Pace e via Marsala. Altri aperitivi alle 19,30: uno al bar La Combriccola di via Marsala e uno al bar dal Cippi in via Circonvallazione nord. Alle 20,30 si balla in piazza della Rampa con il Dancing in the street, mentre alle 21,30 Concerto grosso di tutte le band sul palco centrale.

Domenica 9 giugno, dalle 11 a notte fonda – Street parade

Si parte alle ore 11 da via Marsala con l’esibizione delle 8 band partecipanti a questa edizione. Alle 12,30 aperitivo al bar Arlecchino, mentre dalle 17,30 appuntamento in via Marsala con la Street parade. Alle 18,30 si balla in piazza della Rampa con il Dancing in the street, mentre alle 19,00 Concerto grosso di tutte le band sul palco centrale.

Le band italiane

Si parte dall’Italia con la Magicaboola Brass Band, la street band di San Vincenzo (Livorno), che è di casa al festival aprendo tradizionalmente le esibizioni e che questa estate parteciperà ad alcune date del tour di Jovanotti nelle spiagge; si passa per il Khora quartet, un quartetto di archi di musicisti milanesi che si muovono tra composizioni originali e standard jazz, rock ed evergreen italiani, e si arriva ai fiorentini di Tuballo swing, un gruppo di artisti che nasce per diffondere la potenza e l’eleganza del ballo swing, con l’idea di coinvolgere il pubblico e portarlo a muoversi con gioia e ad esprimersi liberamente sulle note allegre di questo genere musicale. Ad accompagnare i ballerini sarà la Riviera Hot Club formazione ligure del noto chitarrista Renzo Luise de Fano.

Le band straniere

Dalle strade della Francia arrivano i Pastors of Muppets: una metal brass band, composta da 12 fiati e un batterista che ripropongono, in versione “street”, brani celebri dei più grandi nomi del genere metal. Le note della New York brass band vengono invece dall’Inghilterra: è la migliore brass band del North Yorkshire, una formazione di nove elementi sulla linea delle moderne marching band americane per un repertorio che spazia dal jazz al pop, passando per il reggae, il funk e lo ska. Dall’Argentina arriva la Desmadre Orkesta, che emoziona con il suono dei cumbias colombiani, delle milongas di Buenos Aires, degli ottoni dei Balcani, la dolcezza della fisarmonica, la forza delle percussioni, la profondità dell’euphonium. Infine dagli Stati Uniti arriva la Frog&Henry string band, prima volta per una band statunitense al festival, che porterà il dixieland originale targato New Orleans con un repertorio fantastico, interpretato da sette professionisti della musica di strada.

In vendita allo stand del festival la tshirt ufficiale di questa nona edizione: acquistando la maglietta sarà possibile contribuire al festival che si sostiene sul lavoro dei volontari che ogni anno permettono alla manifestazione di regalare musica e spettacoli ai visitatori.

Tutti gli eventi e i concerti, compreso quello di Paolo Belli, sono gratuiti.

Info e programma su www.mancianostreetmusicfestival.com.