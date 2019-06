GROSSETO – «Chi legge vola» È la scritta che campeggio di fronte all’ingresso della scuola elementare di via Monte Bianco, a Grosseto. È i bambini hanno ben appreso il precetto, partecipando in massa alla Festa del libro nel cortile della scuola.

Una festa che è ormai tradizionale. «Nella mattinata per tutte le classi si sono svolte letture animate a cura delle librerie partecipanti – raccontano dalla scuola -. I bambini hanno dimostrano di apprezzare come sempre questa attività, grazie anche alla bravura delle lettrici. Nel pomeriggio i bambini delle quinte hanno salutato i loro amici più piccoli con dei canti ed è stato come sempre commovente rendersi conto che altri ragazzini che sono cresciuti con noi stanno prendendo il volo per le scuole medie. Si sono susseguiti canti sulla lettura da parte di tutte le classi che hanno aperto la festa vera e propria con l’inaugurazione della mostra dei lavori e dei nuovi scaffali in biblioteca allestiti con i libri regalati alla scuola tramite il progetto Ioleggoperché».

«Tutta la biblioteca ha assunto una nuova veste con la presenza di tante farfalle disegnate dai bambini che simboleggiano il volo che tutti loro possono fare attraverso i libri e la lettura. Il filo conduttore della festa è stato “Regole in gioco”, perché attraverso l’educazione alla legalità speriamo di arrivare a far sperimentare ai nostri alunni non solo una convivenza civile ma anche una convivenza felice».