Un super Riitano scardina il Ribolla e spinge l’Alberese ai quarti

Alberese – Ribolla 2-1 (2-0)

ALBERESE: Fancellu, Demi, Terzaroli, F. Bianchi, Forni, Fommei, Scala (44′ st Capaldi), Marra, Riitano (27′ st Maiorano), Nobile (18′ st Costanzo), F. Francioli. A disposizione: L. Francioli, Pegoraro, Angelini, Bartalini. All. Buso.

RIBOLLA: Mileo, Pantani (24′ st Ciarini), Bartalucci, Carlesi, Kasa, Merlini, Relli, L. Bianchi, Simone, Baldanzi, Anselmi. A disposizione: Bossone, Marinai. All. Pimpinelli.

ARBITRO: Menta di Piombino (assistenti Capecchi e Pasquini di Grosseto).

RETI: 2′ F. Bianchi, 38′ Scala, 6′ st L. Bianchi.

NOTE: ammoniti Terzaroli, F. Francioli, Anselmi. Calci d’angolo 8-3. Recupero: 0′ + 4′.

GROSSETO – Alberese ai quarti nel nome di Riitano, Ribolla out col riflettore puntato su Mileo. E’ l’estrema sintesi che spiega il 2-1 in favore dei blugranata. Il numero 9 dell’Alberese è il grimaldello che scardina la difesa bianconera, il portiere del Ribolla la risorsa che contiene il passivo elargendo speranze fino al triplice fischio.

L’ultima sfida del girone C si sviluppa parallelamente all’intensità agonistica e tecnica dei ragazzi di Buso subito costruttivi e all’impalpabilità del Ribolla nella prima frazione. Mileo apre il suo palcoscenico già al 1′ appaltando un miracolo su tiro di Scala ottimamente servito dal cross di Riitano subito brillante. Dal successivo corner, battuto da Riitano, Francesco Bianchi riesce a trovare lo spicchio giusto per battere Mileo, 1-0. Piccola reazione del Ribolla al 6′ con il colpo di testa di Simone bloccato da Fancellu, poi è di nuovo Alberese. All’8′ Filippo Francioli coglie il palo su diagonale, al 14′ lo stesso numero 11 e mette fuori di poco, al 16′ scatto di Riitano il cui rasoterra al centro viene controllato da Mileo, al 18′ Marra conclude al volo dal limite, Mileo para in tuffo, al 20′ Mileo vola per intercettare il tiro di Fommei. E’ la mezz’ora quando il Ribolla ha un sussulto pericolosissimo con Baldanzi il cui tiro viene spledidamente respinto da Fancellu, riprende Anselmi e coglie la traversa. L’Alberese si accorge che il minimo scarto non coincide con la mole di lavoro svolto e quindi al 38′ raddoppia con Scala e si va al riposo, 2-0. La seconda frazione nasce con il gol del Ribolla al 6′ con Lorenzo Bianchi bravo a sfruttare l’errore dell’altro Bianchi e mettere in porta con un tocco in diagonale. Il resto dell’incontro è un susseguirsi di magiche parate di Mileo, almeno 3, e tentativi bianconeri nel trovare il pari. L’ultimo brivido lo provoca Simone, il suo colpo di testa da posizione ottimale oltrepassa la traversa. Classifica finale del girone C: Alberese 7, Nuova Grosseto 5, Ribolla 4, Aurora Pitigliano 0. Le prime due sono ai quarti di finale.