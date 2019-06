MARINA DI GROSSETO – «Abbiamo paura che succeda come quattro anni fa» afferma Paola Grava titolare di uno stabilimento balneare. La lettrice mostra un video girato oggi nella zona delle Marze. I tronchi, i rami, quanto portato dall’acqua sono ancora sparpagliati sul bagnasciuga.

«Abbiamo letto che dal 29 maggio è iniziata la pulizia delle spiagge, e dove non è stato possibile hanno accatastate i legni. Alle Marze tutto uguale, nulla è cambiato, e abbiamo paura che succeda come quattro anni fa». In alcuni tratti ci sono «trincee invalicabili» racconta un altro lettore. «La zona più sporca è quella dal forte delle Marze fino al primo stabilimento del campeggio».

di 6 Galleria fotografica Tronchi spiaggia tra Fiumara e Le Marze









«Non capisco quando pensano di sistemare anche questa zona – prosegue Paola Grava -, penso che il Fuori rotta sia nella stessa situazione. Chiediamo che almeno vengano ad accatastarla. Ci piacerebbe anche sapere i tempi, visto che la stagione è finalmente iniziata e già con tanto ritardo» (le foto sono scattate da Ugo Martens)