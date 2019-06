Tentano di forzare il portone di una casa ma un vicino chiama i carabinieri

GROSSETO – Un vicino che non si è fatto i fatti propri e che anzi ha chiamato i Carabinieri. È stata questa la chiave che ha portato all’arresto di due uomini, due giovani di 26 e 28 anni per il reato di tentato furto in abitazione in concorso.

I due, stranieri di origine georgiana, due sere fa si aggiravano con fare sospetto nella zona di via Puglie, a Grosseto. Un vicino ha chiamato i soccorsi. Gli uomini del Norm hanno dapprima osservato i due che si aggiravano nei pressi della porta d’ingresso di un condominio e poi sono intervenuti.

I due stranieri erano in possesso di arnesi da scasso e avevano appena tentato di forzare il portone per introdursi all’interno. Arrestati sono stati processati per direttissima questa mattina, presso il tribunale di Grosseto. per lo è scattato il divieto di dimora nella provincia di Grosseto.