ORBETELLO – Uno sciame di api ha invaso, intorno all’ora di pranzo, via Lenzi che si trova nel centro storico della cittadina lagunare: a dare l’allarme sui social un barista, la cui attività si affaccia sul vicolo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili urbani e un tecnico, un apicoltore, il quale ha stimato che lo sciame sia formato da circa 10mila o forse anche 15mila esemplari che hanno trovato riparo sotto una grondaia di uno dei palazzi di via Lenzi. «Le api – spiega l’apicoltore – sono protette e per questo non possono essere uccise. Siamo in attesa dei vigili del fuoco che mi aiuteranno a raggiungere la grondaia, poi catturerò le api che saranno liberate lontano dal centro abitato».

«I cittadini – spiega il comandante della polizia municipale di Orbetello, Carlo Poggioli – si sono comprensibilmente spaventati, da parte nostra siamo intervenuti immediatamente per rassicurarli in quanto le api non sono pericolose, ma catturarle tutte potrebbe richiedere tempo, com’è successo qualche giorno fa in piazza del Popolo».

Il secondo caso, quindi, in meno di un mese, ma l’apicoltore rassicura: «E’ un fenomeno del tutto normale, è un periodo nel quale le api sciamano: cioè nasce una nuova ape regina e una parte dell’alveare segue la vecchia in una nuova casa»