Ponte di Istia, Regione Toscana: «È della Provincia, il sopralluogo lo devono fare i loro tecnici»

FIRENZE – «Non ci sono “rebus” sul sopralluogo al ponte di Istia, nel comune di Grosseto. Il ponte è stato inserito nel primo campione di strutture da esaminare a seguito dell’intesa del 28 agosto 2018 fra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, UPI Toscana e ANCI Toscana» è la regione Toscana a dirlo in una nota. «In base a quell’accordo è stata definita una metodologia ispettiva, con la collaborazione delle Università di Firenze e di Pisa, tesa a verificare lo stato dei ponti delle strade regionali e provinciali in Toscana, tutte gestite dalle Province e dalla Metrocittà».

«L’esame del ponte è eseguito dall’ente gestore della strada, ovvero la Provincia di Grosseto, che si avvarrà di uno dei tecnici ingegneri dell’Ordine degli ingegneri di Grosseto che si sono offerti volontariamente per il supporto tecnico. Le schede di verifica saranno consegnate, dopo un controllo di congruità circa la compilazione effettuato da parte delle Università, alle Province per procedere operativamente alle eventuali azioni di messa in sicurezza che dovessero risultare necessarie. Resta fermo che per le strade provinciali i lavori eventualmente necessari restano in

carico all’ente proprietario, ovvero, come detto, alla Provincia competente».