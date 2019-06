Morso da una vipera vicino alle scuole: uomo finisce in ospedale

NEGHELLI – Ieri pomeriggio, intorno alle 17, un uomo è stato morso da una vipera dietro al palazzetto dello sport, in zona Neghelli, ed è finito in ospedale.

L’uomo vive a Neghelli ed è solito passeggiare nella zona dietro al palazzetto dello sport dove c’è un’area residenziale di nuova costruzione: «Mi reco spesso da quelle parti – racconta – c’è uno stradello in mezzo all’erba che congiunge l’area con la Spiaggetta e a me piace andare lì per scattare delle foto in riva alla Laguna di albe e tramonti. Ieri pomeriggio, mentre tornavo a casa, mi sono sentito pizzicare alla caviglia, poi un forte bruciore alla gamba e, quando ho abbassato gli occhi, ho visto qualcosa che strisciava nell’erba e che avevo il morso classico della vipera».

Il cittadino lagunare si è recato quindi in ospedale: «Mi è stata fatta la profilassi prevista in questi casi e tantissime altre analisi – conclude – avevano preventivato di tenermi 72 ore in osservazione e invece, visto che la guarigione procede bene, sono stato dimesso dopo 24. Il serpente, comunque, si nascondeva nell’erba alta e sarebbe il caso che chi di dovere si decidesse a tagliarla, visto che l’area è vicinissima a un centro abitato e alle scuole»