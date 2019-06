Lavoro: cuochi, camerieri, lavapiatti e bagnini. Tutte le offerte della stagione estiva maremmana

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Struttura extra alberghiera a Marina di Grosseto ricerca un addetto ricevimento con esperienza anche minima nel settore – inglese obbligatorio – dai fine settimana di giugno poi luglio e agosto (10812)

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto cerca una cameriera ai piani per 2 giorni a settimana solo sabato e giovedì di luglio e agosto (cod 10854)

Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca urgentemente 1 aiuto cuoco con minima esperienza – si offre vitto e alloggio – stagione lunga (cod 10866) e un cameriere di sala (cod10867)

Struttura extra alberghiera a Principina a Mare ricerca addetti alle pulizie con esperienza nel settore e pat b automuniti e reception con esperienza nel settore conoscenza lingua inglese (cod 10903 e 10904)

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco/a con orario spezzato 9-14.30 e 19.00-22 – preparazione basi secondi e antipasti da giugno a metà settembre (cod 10901)

Albergo a Marina di Grosseto ricerca urgentemente un aiuto cuoca con esperienza nel settore – stagione lunga e possibilità di lavorare nel periodo invernale (cod 10900)

Stabilimento balneare a Punta Ala ricerca un bagnino con brevetto (cod 10922)

Stabilimento balneare a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco/a con minima esperienza dalle 9.00- alle 15.00 e dalle 20 alle 22.30 – stagione lunga (cod 10934)

Pubblico esercizio a pochi chilometri da Grosseto ricerca una ragazza sala/bar con esperienza – orario spezzato contratto a tempo indeterminato patente b automunito – un aiuto cuoco/a con minima esperienza orario spezzato fino ad ottobre con possibilità di lavorare nel periodo invernale – una lavapiatti con esperienza minima fino a settembre con possibilità di proroga patente b automuniti (cod 10935-10938)

Struttura alberghiera a Paganico ricerca un cameriere di sala orario serale dalla 18.30 alle 23.00 – patente b automunito con possibilità di lavorare tutto l’anno (cod 10950)

Gelateria a Castiglione della Pescaia ricerca una banconiera – orario serale – possibilità di lavorare tutto l anno pat b automunita anche minima esperienza

Albergo a Monte Argentario ricerca un commis di sala max 29 anni, un commis di bar max 29 anni e un apprendista ricevimento con inglese e minima esperienza – contratto 3 mesi con alloggio pat b automunito (cod 10911)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un aiuto cuoco preferibile apprendista – esperienza minima – orario su turni ma continuato (10956)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca a tempo indeterminato un aiuto cuoca con esperienza nel settore – orario di giorno dalle 13 alle 17 con lunedì di riposo – pat b automunita (cod 10961)

Albergo all’Isola del Giglio isolato ricerca una cameriera ai piani con esperienza almeno minima nel settore da giugno a settembre con alloggio (cod 10962)

Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca un aiuto bagnino senza brevetto con minima esperienza anche di manutenzione – pat b automunito (cod 10967)

Campeggio a Punta Ala ricerca un barista con esperienza nel settore (cod 10973) e una cassiera con minima esperienza da metà giugno a metà settembre con alloggio (cod 10973-10975)

Struttura alberghiera a Follonica ricerca addetti al ricevimento con esperienza nel settore e lingua inglese, residenti in zona o zone limitrofe – no alloggio (cod 10977)

Albergo a Scarlino ricerca o una cuoca/aiuto cuoca con esperienza nel settore orario serale dalle 18 alle 23 per tutto ottobre – no alloggio pat b automunito o 2 commis di cucina/lavapiatti apprendisti con minima esperienza orario serale – pat b automuniti (cod 10978-10979)