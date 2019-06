Il prefetto di Grosseto incontra il console generale degli Usa

FIRENZE – Stamani il prefetto di Grosseto, Cinzia Torraco, ha ricevuto, in forma privata a Firenze, la visita del console generale degli Stati Uniti d’America, Benjamin V. Wohlauer. Il console Wohlauer era accompagnato dal consigliere politico-economico Michele Comelli.

Benjamin Wohlauer ha assunto l’incarico come quarantaquattresimo console generale degli Stati Uniti a Firenze il 7 Luglio 2017, con competenza su Toscana, Emilia Romagna e Repubblica di San Marino.

Prima del suo arrivo in Italia, il Signor Wohlauer ha prestato servizio presso l’Ufficio del dipartimento di Stato per gli affari dell’Estremo Oriente e Pacifico in qualità di direttore dell’Ufficio di politica economica. Dal 2008 al 2011 ha lavorato al Consolato americano di Milano come Capo della sezione politico/economica. Le sue altre missioni oltreaceano sono state a Jakarta, San Pietroburgo, Rangoon e Tokio.

Wohlauer è nato in Massachussetts ed è da sempre membro del club dei tifosi di baseball “Red Sox Nation”. Ha conseguito un diploma di laurea al Grinnell College, e dei master alla George Washington University e il National War College. È sposato con Mary Ellen Countryman, anche lei diplomatica di carriera.