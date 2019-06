Il Golfo Rugby chiude la stagione con un open day fra placcaggi e terzo tempo

FOLLONICA – Un’occasione per iniziare a giocare a rugby, giovedì 6 giugno presso il campo di via Puglia a Follonica a partire dalle 18. Il Golfo Rugby infatti ha deciso di chiudere la stagione degli allenamenti con un open day per tutti quelli che vogliono avvicinarsi a questo bellissimo sport.

“Attenzione perché chi prova la palla ovale, non la molla più” avvisano i piccoli rugbisti che giovedì saranno in campo per giocare insieme a chi vorrà venire a provare. Qualche passaggio, qualche placcaggio e qualche meta. E poi tutti insieme al terzo tempo. Perché questo è il rugby. Divertimento assicurato.