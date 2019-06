Il Comune cerca rilevatori per il censimento. Ecco come fare domanda e quanto vengono pagati

GAVORRANO – Il Comune di Gavorrano ricerca 11 rilevatori per lo svolgimento del censimento della popolazione e delle abitazioni. Per partecipare alla selezione, i candidati devono essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo equipollente ed avere buone conoscenze nell’utilizzo di internet e posta elettronica, nonché di strumenti informatici quali pc e tablet.

Il periodo di svolgimento dell’incarico è da ottobre a dicembre 2019, preceduto da una fase di formazione che si terrà nel mese di settembre. Il compenso, variabile da un minimo di 5 euro ad un massimo di 21,50 euro a questionario, sarà calcolato sulla base del numero dei questionari compilati e della tipologia degli stessi. Le domande devono pervenire entro e non oltre il 4 luglio.

A questo link il bando e tutte le informazioni necessarie per partecipare alla selezione.