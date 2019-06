Finanzia&Friends, arriva un altro titolo: in bacheca anche la Supercoppa

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Guazzini, Prusei, Somma, Scipioni, Rossi, Niccolini, Ottobrino F., Ottobrino M., Consonni.

VETERANI SPORTIVI: Giulietti, Tinturini, Spampani, Magaddino, Nardi, Angeli, Camilletti, Bandiera.

Marcatori: 4 Ottobrino M., Niccolini, Rossi; 2 Bandiera, Tinturini.

Il team Finanzia e Friends vince la Super coppa di calcio a 7: Veterani stesi 6-3

GROSSETO – Va al team della Finanzia e Friends la Supercoppa di calcio a 7 over 35 Csen. La finalissima, che ha visto opposte le vincenti della Coppa Primavera e della Coppa Italia, ha sorriso alla formazione dei fratelli Ottobrino che si è imposta per 6-3 sui Veterani Sportivi, arrivati un po’ “corti” a questa sfida. Incontro deciso dalla quaterna di Manuel Ottobrino, vera bestia nera nella partita dei Veterani Sportivi che non sono riusciti ad arginare le qualità del mancino. Oltre alle quattro reti di Ottobrino poi, ad arrotondare il punteggio, ci hanno pensato gli altri due mancini, Niccolini e Rossi. Ai Veterani Sportivi, scesi in campo con soli 8 elementi, non è bastata la doppietta di Bandiera ed il gol di Tinturini, con il bomber Spampani rimasto all’asciutto.