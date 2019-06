Convocazione in azzurro per Tommaso Bruni del Circolo Pattinatori, destinazione Mondiali Under 19

GROSSETO – Il ct azzurro Massimo Mariotti ha convocato il portiere del Cp Grosseto Tommaso Bruni per un raduno di selezione e preparazione agli World Roller Games, i Mondiali Under 19, che si svolgeranno a Vilanova, in Spagna dal 29 giugno al 5 luglio.

Per Bruni (nella foto di Mimmo Casaburi a sinistra, con Alessandro Bardini), classe 2003, che nella stagione in corso si è diviso tra la formazione Under 17 e la squadra di serie B, è l’ennesima soddisfazione, dopo aver dato il suo contributo alla promozione in serie A2 dell’Edilfox. Nello staff guidato da Massimo Mariotti, allenatore del Cp Grosseto, ci sono altri grossetani: il tecnico Enrico Mariotti, assistente del fratello, e il preparatore fisico Simone Zanobi. Nell’elenco ufficializzato dalla Fisr anche due portacolori del Follonica neo campione d’Italia, Francesco Banini e Oscar Bonarelli.