Contributi a sostegno degli affitti, da mercoledì 5 giugno le domande

GROSSETO – Da domani (mercoledì 5 giugno) sarà possibile fare domanda per i contributi a sostegno degli affitti per il 2019. Per le domande si dovranno utilizzare i moduli predisposti dal Comune di Grosseto e disponibili all’Ufficio relazioni con il pubblico in corso Carducci 1.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30 e il sabato dalle 9 alle 12.

Il modulo e il bando sono inoltre scaricabili dal sito internet dell’ente: www.comune.grosseto.it, nella sezione Bandi di gara (https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/contributo-a-sostegno-canone-di-locazione/).

La domanda, la cui scadenza è fissata al 4 luglio, si potrà inviare con raccomandata con avviso di ricevimento a questo indirizzo: Comune di Grosseto -“Servizi sociali e sport”- Ufficio Contributi affitto – piazza Duomo, 1, 58100 Grosseto; in alternativa si potrà inviare con posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it, purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali siano corrispondenti all’intestatario della domanda.

Per altre info: tel. 0564/488868 – 854 – 863.