Con la Scarpinata il Corri nella Maremma riparte a Porto Ercole

MONTE ARGENTARIO – L’ottava prova del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma è una delle più attese. Domenica 9 maggio una prova che ha un passato lunghissimo: la Scarpinata dei Quattro Forti Spagnoli di Porto Ercole è l’unica gara sempre in calendario nel Trofeo dal 2008 ad oggi.

Nata nel 1977, si corre ininterrottamente da 42 anni. Jacopo Boscarini ha vinto sette volte, tra le donne a quota sei ci sono Nicoletta Ferretti e Katerina Stankiewicz. La prova, organizzata dall’Atletica Costa d’Argento, prenderà il via alle 19 (ritrovo alle 17 in piazza Roma, alle 18,30 il via alla Scarpinata Junior). Per informazioni info@atleticacostadargento.it.