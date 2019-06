Bicincittà sbarca a Follonica: sarà una giornata di festa

FOLLONICA – Si torna a pedalare con Bicincittà in Maremma.

Dopo gli appuntamenti di Castiglione e di Grosseto la manifestazione Uisp approda a Follonica, con l’appuntamento di domenica 9 giugno. Il ritrovo sarà in piazza Guerrazzi alle 8, con partenza prevista alle 9,30. Il percorso di 11 chilometri si snoderà lungo tutti i quartieri di Follonica: a metà mattinata ci sarà il rinfresco offerto dai soci Coop. Alla fine premi a estrazione per tutti i partecipanti, tra i quali una bicicletta. Per questo evento a Follonica la Uisp ha la collaborazione del Free Bikers Pedale Follonichese.

Ricavato, come sempre, in beneficenza.