Alice, la gattina a cui una gazza aveva mangiato il mento, è sparita

MARINA DI GROSSETO – È sparita da ieri sera, e la sua padrona è disperata. Alice, la gattina di cui avevamo raccontato la storia quando aveva solo pochi mesi, ieri sera non è tornata a casa.

«Ieri sera è tornata ha mangiato, e poi è andata in giro. Le piace uscire la sera, a differenza degli altri miei gatti che stanno solo in casa – racconta Silvana – di solito però torna al massimo a mezzanotte. L’abbiamo cercata ovunque, sotto le auto, nei cespugli. Sono disperata».

La storia di Alice l’avevamo raccontata due anni fa sul nostro giornale. La gattina era piccolissima quando era stata trovata dai dipendenti di Riva del Sole, a Castiglione della Pescaia, gravemente ferita. Una gazza le aveva mangiato il mento. Sembrava spacciata, ma la veterinaria volle operarla, e la gattina riuscì a sopravvivere e anche a trovare una famiglia, che le dette proprio il nome della veterinaria, Alice.

«Le piace andare in giro, e così la sera va sempre a fare due passi – prosegue Silvana -. però è una creatura delicata: non può mangiare da sola, lecca solo il patè e il cibo morbido perché non ha la possibilità di chiudere la mandibola che non c’è più». Insomma, ritrovarla in tempi brevi è più che importante. Alice è scomparsa da via del Tombolo a Marina di Grosseto. È facile da riconoscerle, la lingua le fuoriesce in una curiosa linguaccia e ha la coda mozzata. Chi la vedesse o l’avesse trovata può telefonare al numero 380.2556815.