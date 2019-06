GROSSETO – Alberi pericolanti a Follonica in via delle Collacchie all’interno della colonia marina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la via di transito per il mare e principalmente unica via per la struttura residenziale per anziani “Renato Falusi”.

La squadra dei vigili del fuoco ha messo anche in sicurezza l’area per consentire il ripristino della viabilità.