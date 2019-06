Sos animali: Futura si è persa, aiutateci a riportarla a casa

GROSSETO – Si è smarrita stamani, intorno alle 5 del mattino, Futura, gattina di 10 mesi, che si è allontanata dalla sua casa in via Bonghi, vicino all’Ovs. Futura ha un pelo medio-corto bianco con delle macchie grigie sulla testa, sulla schiena e sulla coda, più corto in prossimità della pancia, visto che è stata recentemente sterilizzata. I padroni, disperati, la descrivono come una gatta molto paurosa.

Per eventuali notizie chiamare il numero 339 8114966 o 329 6453619 o contattare l’associazione Anpa onlus di Grosseto.