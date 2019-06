Morini: «Detti vuole allarmare i mancianesi. La giunta sta già lavorando sui prossimi investimenti»

MANCIANO – “Ennesima esternazione becera e mendace del capogruppo di minoranza apparsa sulla stampa locale, Giulio Detti, che pare avere come unico scopo nella vita quello di procurare allarme tra la popolazione mancianese” lo scrive in una nota il sindaco di Manciano, Mirco Morini, rispondendo alle dichiarazioni del consigliere Giulio Detti.

“L’operato dell’assessore Pallini è stato, fin dal suo primo giorno, encomiabile, sia per la capacità sia per la presenza: penso al Piano operativo, portato a termine ed approvato in pochi mesi, che ha permesso alle imprese e alle attività del territorio di uscire da una fase di stallo in cui erano piombate per colpa dell’inerzia delle precedente amministrazione dove Detti aveva responsabilità importanti. La ripresa – continua il primo cittadino – di investimenti e la crescita occupazionale sono dati reali, conseguenza diretta dell’impegno della mia giunta e, in particolare modo, del lavoro di Luca Pallini“.

“Consigliamo a Giulio Detti di impiegare l’evidente troppo suo tempo libero in attività più proficue che sproloquiare, ad esempio, su come la mia amministrazione intenda destinare le risorse emerse dal bilancio consuntivo del 30 aprile scorso. Proprio in queste settimane è allo studio della giunta la programmazione dei prossimi investimenti, molti dei quali saranno dedicati alla realizzazione di importanti opere pubbliche che il territorio attende da tempo: manutenzione di edifici, viabilità urbana e extra urbana, riqualificazioni di spazi pubblici. Di questo sarà data ampia comunicazione ai cittadini a tempo debito e non certo in base alle isteriche domande del consigliere Detti. Per fortuna – conclude Morini – i mancianesi hanno capito da tempo quanto l’interesse di Giulio Detti vada, da sempre, nell’unica direzione di agitare le acque, creare scompiglio, gettare discredito. Noi siamo impegnati nel fare il bene della popolazione, Detti nel perdere tempo”.