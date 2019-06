La Gea mette in bacheca la Coppa Toscana con l’Under 18

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto mette in bacheca il secondo trofeo stagionale. La Maregiglio di Pablo Crudeli battendo, nella finale disputata a Chiusi, la Virtus Certaldo (71-57) ha conquistato la Coppa Toscana under 18 silver.

I ragazzi di Pablo Crudeli non hanno fallito l’appuntamento più importante della stagione, contro un avversario che s’è espresso molto bene nella parte centrale del confronto. I grossetani sono partiti forte e dopo 10′ hanno accumulato dieci punti, che sono diventati solo due all’intervallo lungo per il parziale di 7-15 a favore della Virtus Certaldo nel secondo periodo. La gara è rimasta in equilibrio anche nel terzo quarto, vinto di un solo punto (15-14).

La Maregiglio è rimasta concentrata per allungare negli ultimi dieci minuti con un parziale travolgente di undici punti, che ha fatto esplodere la gioia della squadra in campo e degli accompagnatori. La vittoria della Coppa Toscana è stata accolta con grande soddisfazione dal presidente David Furi che al quarto anno di attività vede coronati gli sforzi societari per allestire un settore giovanile di prima qualità, con l’arrivo di un tecnico esperto con Pablo Crudeli, che ha creato un gruppo vincente, che dopo aver sfiorato i playoff, rimanendo fuori dalla Final Four per una sola sconfitta, ha dominato la seconda parte della stagione, con sei vittorie consecutive nel girone eliminatorio. Nella due giorni di Chiusi, poi, sono arrivati due successi, quello con l’Argentario (battuto 79-58) in semifinale e con la Virtus Certaldo in finale, grazie a due superlative prove corali, che hanno legittimato lo strapotere biancorosso e hanno permesso di mettere in bacheca un trofeo prestigioso, che lascia intravedere grandi cose per il prossimo futuro.

Finale Coppa Toscana: Maregiglio-Virtus Certaldo 71-57

MAREGIGLIO: Pollazzi, Tamberi, Baffetti 11, Scarpino 2, Pieri, Muntean 3, Burzi 5, Gruevski 15, Bassi, Scurti 6, Bocchi 16, Piccoli 13. All. Pablo Crudeli, ass. Andrea Ciolfi.

VIRTUS CERTALDO: L. Petroni, Marchetti 4, Dainelli, V. Petroni, Bonini 10, Conforti 9, Campinoti 7, Galieni 13, Chesi 9, Basili 8, Foggia. All. Renato Gasperoni.

PARZIALI: 25-15, 32-30; 47-44.