La Corale Puccini rinnova la presidenza e gli organi collegiali. Ecco tutti gli eletti

GROSSETO – La Società Corale Giacomo Puccini Aps comunica che, ad esito delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019/2021, regolarmente svoltesi nei giorni 1 e 2 giugno alla sala San Lorenzo della Curia vescovile di Grosseto, sono stati nominati: Girolamo Lubrani come presidente, Francesco Paolo Giambrone come vicepresidente, Loredana Repola come segretario e Beatrice Sacchini come tesoriere. Le cariche sono state conferite a seguito della nomina da parte del nuovo Consiglio direttivo della società.

Gli eletti consiglieri sono Girolamo Lubrani, Olga Ciaramella, Giuseppe Massellucci, Franco Cencioni, Roberto Chipa, Ermindo Caproni, Andrea Ferraris, Francesco Paolo Giambrone (rappresentante del Coro), Beatrice Sacchini (rappresentante del Coro), Loredana Repola (rappresentante del Coro) e Mauro Innocenti (capocoro). Luciano Baccetti, Nazario Montuori e Luciano Della Lucilla, invece, sono stati eletti componenti dell’Organo di controllo, mentre Giorgio Ciampolini, Ciro Poli e Renato Algeri membri del Collegio dei probi viri.

“Ringraziando tutti i soci – scrivono dalla segreteria – che hanno desiderato partecipare a questo importante momento della vita associativa e monsignor Rodolfo Cetoloni, vescovo di Grosseto, per l’ospitalità squisitamente offerta per lo svolgimento delle operazioni di voto e per le due esibizioni nel centro storico della Corale Puccini di sabato scorso, ricordiamo che venerdì prossimo, 7 giugno, alle 22, al rientro della processione del patrono, la Corale si esibirà nella Basilica del Sacro Cuore, mentre sabato ad un matrimonio all’Isola del Giglio”.