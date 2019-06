Insieme per sistemare il parco tra porchetta, salsicce e musica

BAGNO DI GAVORRANO – Una giornata all’insegna del senso civico ma anche di divertimento, condita con una super merenda tra porchetta, panini, donzelle, grigliate e birra alla spina.

E’ questa l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale Gente Comune in programma per sabato 8 giugno al parco pubblico di Bagno di Gavorrano. L’invito dei volontari è rivolto a tutti i cittadini per partecipare a questa giornata dallo spirito di collaborazione con lo scopo di ripristinare il parco pubblico. Il ritrovo sarà sabato alle ore 15 all’ingresso del parco. Ai partecipanti sarà fornito tutto il materiale necessario dei lavori; dai pennelli e la vernice al materiale per la pulizia.

E dopo la fatica è prevista anche un programma di intrattenimento per grandi e piccini con musica fino a tardi e una medaglia ricordo per tutti i bambini partecipanti.

«Questo sarà un primo passo verso il ripristino del nostro bellissimo parco pubblico – spiega l’associazione culturale Gente Comune -, infatti, parte dei proventi della sagra che faremo a luglio alla piscina comunale, verranno investiti per portare altre migliorie alla struttura, quindi partecipate numerosi sia l’8 giugno che alla Sagra della Bistecca di Scottona Maremmana dei giorni 12, 13 e 14 luglio».