Il Grosseto asfalta l’Orbetello in un match ricco di gol ed emozioni

GROSSETO: Canova, Schiattarella (37′ st Passalacqua), Melfi, Nigido (29′ st Russo), Badia, Pegorelli, Papini (23′ st Presicci), Di Chiara, Trombini, Cavallo (28′ st Galloni), Stefi (19′ st Mantiglioni). A disposizione: Scavuzzo, Fabbo, Calzolani, Rizzo Pinna. All. Gorelli – Ciolli.

ORBETELLO: Galeazzi, Ercoli, Pacchiarotti (25′ st N. Landini), C. Sabatini, Ionescu, Loffredo, Maiury, Sartori (16′ st T. Sabatini), Galli (33′ st Cret), Amoroso, Porcari. A disposizione: Fiori, Tinti. All. V. Landini.

ARBITRO: Cappelli.

RETI: 3′ Trombini, 21′ C. Sabatini, 4′ st Di Chiara, 9′ Schiattarella (aut.), 11′ Stefi (rig.), 21′ Di Chiara (rig.)

NOTE: ammonito Galli. Calci d’angolo 6-2. Recupero: 0′ + 4′.

GROSSETO – E’ stato un bel derby per intensità, agonismo, ottime manovre, emozioni. Vince il Grosseto (4-2) con merito, esce sconfitto l’Orbetello lasciando l’impronta di formazione quadrata, capace di improvvise fiammate e piedi buoni. Immediato il vantaggio dei ragazzi della coppia Gorelli – Ciolli.

E’ il 3′ quando Trombini batte Galeazzi. La partenza del Grosseto è veloce, asfisiante nel recupero palla come nei raddoppi. La sventola di Papini al 5′ viene messa in angolo da Galeazzi, al 7′ ci prova Di Chiara, Galeazzi è sempre attento. Di Chiara all’11esimo alza la mira. Una girandola di occasioni per il Grosseto che lascia poco spazio all’avversario. Ma l’Orbetello non si scompone facendo nascere l’azione forse più bella dell’incontro. Al 21′ trama sulla destra tra Galli-Maiury-Galli con cross sul secondo palo dove Sabatini insacca il pareggio, 1-1 e fine tempo. La ripresa ammira un Grosseto ancora pimpante. Al 4′ Di Chiara batte una punizione dal limite, la barriera devia la sfera, Galeazzi non può intervenire, 2-1. Al minuto 8, sempre su calcio piazzato, Di Chiara impegna Galeazzi in una deviazione in angolo. L’Orbetello ha la forza di andare avanti e al 9′ pareggia con l’autorete di Schiattarella, 2-2.

Non si esaurisce la spinta del Grosseto, che si rovescia di nuovo in avanti. Al 21′ Stefi cade in area, per l’arbitro è rigore. Batte e trasforma lo stesso Stefi, 3-2. Si apre una fase dove l’Orbetello crea gioco. Il Grosseto è attento a spuntare ogni iniziativa pur soffrendo in qualche circostanza. Al 21′ arriva un fallo di mano in scivolata di un difensore biancoazzurro con conseguente penalty. Trasforma Di Chiara per il 4-2 finale.