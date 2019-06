Il Gavorrano sale sul podio nel torneo di casa

GAVORRANO – Lo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano è stato teatro della terza edizione del torneo #ilcalcioèdichiloama,riservato alla categoria Esordienti 2006 a 11. L’Us Gavorrano ha ottenuto l’autorizzazione dalla Figc per farlo disputare a 11 invece che a 9, visto che le formazioni al via il prossimo anno giocheranno tra i Giovanissimi. Al via Giovanile Amiata, Academy Livorno, Us Grosseto, Us Gavorrano, Castelfiorentino e Progetto Isola d’Elba. Il Castelfiorentino dopo aver disputato la fase di qualificazione in bilico, nella seconda parte ha battuto sia l’Academy che il Gavorrano aggiudicandosi a punteggio pieno la vittoria del Torneo; al 2° posto l’Academy Livorno, 3° posto per l’Us Gavorrano Ottima giornata di sport circa 100 spettatori ad assistere sugli spalti.

Il Malservisi-Matteini sabato ha anche ospitato il #ilcalcioèdichiloama per Esordienti 2007a 9. Hanno partecipato: Gavorrano, Palazzi Monteverdi, Follo Calcio Spezia, Academy Livorno, DLF Civitavecchia, Costa Etrusca, Sporting MassaRosa e Polisportiva Folgor Calenzano. Un torneo insomma ricco di società dilettantistiche di Toscana, Lazio e Ligutia. Il successo è andato allo Sporting Massarosa che ha battuto in finale l’Academy Livorno. Nella finalina il Follo Calcio ha suiperato i padroni di casa del Gavorrano. 3° posto per il Follo Calcio SP , 4° l’US Gavorrano.

Circa 150 spettatori sugli spalti ad assistere le gare della mattina e del pomeriggio e complimenti sono arrivati da tutte le società per l’ottima organizzazione. I Pulcini 2008si sono divertiti al 1° trofeo Raffaello Vannelli di Grosseto e al torneo del Centenario a Livorno (finendo secondi dietro all’Atletico Lucca). I Pulcini 2009di mister Paolo Filippin e Thomas Rotelli hanno invece preso parte tra martedì e domenica, con più gruppi, ai tornei organizzati tra Donoratico, Chiavari, Palazzi e Piombino. Mister Presta e Mister Confortini, si sono divisi i compiti della settimana portando i Primi Calcio 2010 del Real Follonica tra Scansano, Piombino e Donoratico. A Scansano dieci le squadre al via: Dlf Civitavecchia, Roselle, Real Follonica, Portualer Livorno, Orbetello, Paganico, Civitavecchia, Scansano, Sorianese, Manciano, Livorno Academy, Invicta Grosseto.

Trasfertona, per i 2011del Real Follonica, a CastelFiorentino, accompagnati da mister Mattia Zaccariello alla sua prima esperienza con questi piccoli atleti. Al Memorial Pagnanelli hanno preso parte otto squadre: Venturina, Gracciano, Armando Picchi Livorno, Castelfiorentino, Real Follonica, Folgor Calenzano, Forcoli Valdera e Olimpia Colligiana.

Divertimento ed emozioni, infine, per i Piccoli Amici 2012del Real guidati da Mareno Capannoli e Lorenzo Villareale, super impegnati con il Torneo di Donoratico e il recupero a Salivoli rinviato per pioggia le scorse domeniche. Alla partenza è stato bello vedere i piccolissimi che si controllavano le scarpette, il completino e con il taglio di capelli alla moda, come i giocatori che vedono in televisione.