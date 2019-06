Il Gavorrano cala il poker e vola al comando del girone C

GAVORRANO: Iole, Chelli (30′ st Sacchelli), Temperini, Pagnini (22′ st Cecchetti), Cappellini, Giansoldati, Madonna, Antonini (9′ st Dema), Vecchioni (28′ st Guidi), Arena, Mancinelli (18′ st Felici). All. Nelli.

AURORA PITIGLIANO: Reali, Arcangeli, J. Ferri, Zaganella (38′ st Gualdani), Crociani, L. Ferri, Foudal (34′ st Franci), Pifferi (6′ st Ragnini), Illiano, Magrini, Airinei (17′ st Crisanti). A disposizione: Ronca. All. Trasarti.

ARBITRO: Consoli.

RETI: 16′ Madonna, 16′ st Giansoldati, 23′ st Illiano, 27′ st Madonna, 29′ st Cappellini.

NOTE: calci d’angolo 9-2. Recupero: 0′ + 4′.

GROSSETO – Vince il Gavorrano (4-1) e aggancia il Salivoli in cima al girone C della Coppa Mini Passalacqua. L’Aurora Pitigliano cade restando a quota zero insieme al Costa Etrusca. I rossi di mister Nelli meritano i tre punti per il gioco prodotto durante l’arco dei 70′, per la maggiore determinazione con cui hanno accompagnato le azioni e per la concretezza sotto porta.

I gialloblù di Trasarti sono apparsi più acerbi dei loro avversari. La cronaca inizia al 5′ quando il Pitigliano riesce a sventare una minaccia nei pressi della linea di porta. Al 16′ ecco il vantaggio di Madonna, 1-0. La ripresa non dice nulla di nuovo. Vecchioni impegna Reali ad una non facile deviazione in corner, è il 10′. Poco dopo Giansoldati segna il raddoppio di testa su angolo (16′). Il Pitigliano si spinge in avanti e al 23′ trova la rete con il tocco all’angolino di Illiano. La replica del Gavorrano è decisa. Al 27′ Madonna triplica con un bel diagonale al termine di una fuga personale, al 29′ Cappellini sancisce il 4-1 finale.