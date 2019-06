Il Comune rifà le strade: lavori da 51mila euro in via Senese

GROSSETO – Interventi in arrivo in via Senese. L’Amministrazione comunale di Grosseto dà il via libera alla perizia per il rifacimento del manto stradale di via Senese, nel tratto compreso tra piazza Volturno e via Lago di Varano. Si tratta di un intervento dal valore di 51mila euro, per cui saranno avviate le procedure di gara.

L’intenzione è poi quella di procedere con lo stesso tipo di lavori anche nella parte restante della strada, in modo da donare un nuovo look e più sicurezza all’arteria.

“Anche in questo caso – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Manutenzioni Riccardo Megale – andiamo ad agire in un’area che registra delle criticità, oggetto di segnalazioni da parte dei residenti. Andremo a intervenire nel tratto di via Senese compreso tra piazza Volturno e via Lago di Varano, per poi assicurare il proseguimento dell’attività. La strada – vista la rilevanza che assume nella viabilità cittadina – è al centro delle attenzioni di questa Amministrazione comunale”.