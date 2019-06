Cittanova vince il 122esimo Balestro del Girifalco e arriva a quota 43

MASSA MARITTIMA – Cittanova vince il 122esimo Balestro del Girifalco. È Tiziano Viggiani ad aggiudicarsi la vittoria, la 43esima per il terziere biancorosso. Secondo e terzo Emanuele Stanghellini e Simone Gambazza.

La festa si è aperta, come sempre, con il corteggio storico, per concludersi in piazza con i tiri dei balestrieri e la gara. Il Balestro si è tenuto qualche giorno dopo rispetto al solito per consentire le elezioni e la rielezione del sindaco. E proprio il primo cittadino, Marcello Giutini, ha commentato «Il rullo dei tamburi, gli squilli delle chiarine, i colori dei terzieri, il volteggiare delle bandiere non smettono mai di emozionarmi» (la foto è del gruppo Facebook Terziere di Cittanova).