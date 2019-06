A Vada brillano le bimbe della Pallavolo Grosseto

VADA – Al Camping Village Baia del Marinaio di Vada torneo nazionale “Ester & Astrid Frontera” organizzato dalla Società Volley Cecina. Pallavolo Grosseto presente nelle tre categorie disputate S3 Green, S3 Red 3×3 e S3 Red 4×4: ottimo risultato generale. Le piccole del S3 Green allenate da Maurizio Natalini conquistano, con Giulia Muzzi, Viola Murzi, Asia Mazzuoli la prima posizione in una finale tutta Pallavolo Grosseto 1978 che si aggiudica quindi anche la piazza d’onore con Viola Armini, Gaia Giovani e Chiara Priori. Ottimo anche il quarto posto conquistato da Luigia Iaccarino, Diletta Sarcoli e Matilde Cavalli che perdono la finale per il terzo posto per 21-19, 21-18 contro il Volley Cecina.

Ottimo anche il settimo e nono posto conquistato nel S3 Red 4×4 da Gaia Buonocore, Alice Romanini, Sara Riitano, Chiara Rastrelli, Alyssa Schiattarella, Gaia Tizzi, Elisabetta Mazzi, allenate da Maurizio Natalini. Buono il risultato anche nell’ S3 Red 3×3: le bimbe di Marco Sallei, Clarissa Pieri, Giada Culicchi e Gaia Leotta si sono piazzate al decimo posto.