A scuola di inglese, 116 studenti ottengono la certificazione: domani la festa

FOLLONICA – Anche quest’anno gli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle quinte delle scuole primarie dell’istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena hanno sostenuto gli esami Trinity Gese per la certificazione delle competenze in lingua inglese.

I candidati hanno dovuto sostenere un esame in lingua inglese, naturalmente a livelli diversi in relazione alla loro età, condotto da una esaminatore madre lingua e dimostrare le loro competenze linguistiche e comunicative. La certificazione è rilasciata dal Trinity College London.

Gli studenti sono stati preparati dalle loro insegnanti. Monica Grandi, Renata Mischi, Antonella Massai per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, Luciana Barraco e Marzia Marruchi per i bambini della primaria e gli esami, dal 20 al 22 maggio, hanno prodotto un ottimo risultato: 116 su 116 candidati hanno brillantemente superato l’esame.

La consegna dei diplomi avverrà martedì 4 giugno alle ore 10 nell’area ex-Ilva, davanti al Museo Magma nel giorno dedicato alla premiazione di tutte le eccellenze della scuola;il certificato ottenuto costituisce un credito formativo per gli alunni e può essere inserito nel loro curricolo scolastico costituendone un valore aggiunto, ed è spendibile nel mondo del lavoro in Italia e all’estero. Quest’anno all’evento parteciperà Claudia Beccheroni, rappresentante del Trinity College, che consegnerà personalmente i diplomi, un riconoscimento particolare per l’Istituto che da anni è un qualificato Trinity Centre e consegue risultati brillanti nella preparazione dei suoi studenti.