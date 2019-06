«Oggi per domani»: alla Fondazione Il Sole parte il progetto formativo sul “Dopo di noi”

GROSSETO – “Oggi per domani: costruire il progetto di vita nel durante e dopo di noi”. Si chiama così il percorso formativo promosso dalla Fondazione Il Sole Onlus che ha l’obiettivo di offrire strumenti culturali e organizzativi a genitori e operatori per la gestione del Dopo di Noi. Il progetto è scaturito da un’attenta analisi dei bisogni formativi degli operatori del settore e dalle esigenze dei genitori di figli con disabilità, desiderosi di approfondire gli aspetti normativi e le tutele giuridiche previste dalla Legge 112 sul dopo di Noi, approvata il 16 giugno 2016.

Il percorso a carattere informativo-formativo finanziato grazie a un contributo di Fondazione Ca.Ri.Fi – che inizia lunedì 3 maggio per concludersi a ottobre – sarà articolato in due fasi per accogliere le istanze specifiche degli operatori e fornire sostegno alla genitorialità. Docenze, consulenze, laboratori e sportelli professionali sono stati predisposti in collaborazione con i partner Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive UniSiena, COeSO-Società della Salute e cooperativa Uscita di Sicurezza, grazie a un team multidisciplinare costituito da un legale, due psicologhe e un pedagogista clinico.

«Siamo felici di poter offrire ai nostri operatori e ai genitori un’opportunità importante per dare risposte concrete a un’emergenza sociale che richiede attenzione, senso pratico e lungimiranza – afferma Massimiliano Frascino, presidente della Fondazione Il Sole – Per garantire oggi lo sviluppo di ogni autonomia della persona disabile e guardare con ottimismo al suo futuro senza genitori, l’unica via percorribile resta quella di scongiurare l’istituzionalizzazione e promuovere più precocemente possibile il graduale distacco dal nucleo familiare, per consentire l’inserimento nelle cosiddette palestre per l’autonomia. Soluzioni abitative che oltre a promuovere da subito l’autodeterminazione e le competenze sociali, consentono di gettare solide basi per la realizzazione del progetto di vita».

Il primo appuntamento del percorso progettuale sarà rivolto agli operatori ed è previsto per lunedì alle 14:30 presso la sala riunioni della Fondazione Il Sole.