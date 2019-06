Ancora medaglie per la Maremma: festa finale ai campionati nazionali di ritmica

GROSSETO – Si conclude così come era iniziata, nel segno delle medaglie grossetane, delle emozioni e dello spettacolo, il campionato nazionale di ginnastica ritmica Uisp a Follonica. A sorridere è ancora l’Artistica Grosseto, di nuovo con Martina Bezzini e Giulia Gandolfi, che dopo il titolo nazionale Senior (categoria H) a coppie, conquistano altre due medaglie nella prova individuale. Martina Bezzini è la migliore nella Seconda categoria Senior 2001, specialità cerchio e nastro, a pari merito con Lucia Chiara Crociati, Scuola Formativo Sportiva, ma per regolamento Uisp (preferenza all’atleta meno giovane), oro e titolo nazionale vanno alla romana. Il podio è completato da un’altra laziale, Flaminia Cometti della Polisportiva Sempione. Argento anche per Giulia Gandolfi nella Seconda Categoria Senior 2003 (cerchio, nastro), battuta solo dalla pisana Giada Romano (Ginnastica Tica). “E’ stata una grandissima soddisfazione – raccontano Martina e Giulia – l’oro a coppie è stato un risultato importantissimo che premia un anno di lavoro. Le medaglie individuali hanno completato l’opera, chiudendo per noi un campionato davvero bellissimo”.

Da applaudire anche il bronzo di Cecilia Bianciardi e Siria Giuliani, Artistica Grosseto: la medaglia è arrivata nella categoria Junior, a coppie, nella gara vinta dalla Ginnastica Rosignano (Colombaioni e Vestri).

Nell’ultima giornata a premiare le ginnaste è arrivato anche il sindaco di Follonica, Andrea Benini. “E’ stato un grande spettacolo – commenta il primo cittadino – la nostra si è confermata una città di sport e i numeri di questa rassegna, con migliaia di persone presenti, ci dicono che la strada intrapresa, quella del turismo sportivo, è giusta. A Follonica lo sport, e soprattutto la ginnastica, sono di casa: dopo questo grande evento aspettiamo le farfalle (le azzurre della ritmica, ndr) che anche quest’anno saranno qui per preparare i Mondiali”. “Il Palagolfo si conferma un impianto di qualità, in grado di ospitare manifestazione così importanti – aggiunge il sindaco – con i lavori che abbiamo già programmato potrà diventare ancora più accogliente. Ringraziamo la Uisp e tutti i suoi volontari per questo grande evento”.

“E’ stato un grande lavoro, ma i numeri premiano lo sforzo del comitato di Grosseto – spiega Armando Stopponi, coordinatore nazionale ginnastica Uisp – Il campionato nazionale deve essere una vetrina per le attività della Uisp, in Toscana siamo andati alla grande, il prossimo anno ci sposteremo in Puglia: è doveroso spostarsi anche dove le nostre manifestazioni sono meno presenti”. ” Lo sport Uisp è anche educazione sociale e inclusione – ricorda Stopponi – è anche insegnare alle bambine come si sta all’interno della società, la validità della nostra attività va anche in questa direzione e questi campionati lo dimostrano. Si è esibito anche un ragazzo e il nostro impegno deve riuscire ad andare anche verso questa direzione”. Si tratta del romagnolo Gianni Ballardini, unico maschio della rassegna in pedana nell’ultima giornata e nuovo campione nazionale, applauditissimo nelle sue esibizioni: “Per me è stato davvero emozionante – racconta – la ginnastica è la mia passione e ho deciso di provare. Devo ringraziare la mia allenatrice, Valentina Gandoni, che mi segue sempre”.

Ultime parole con Sergio Perugini, organizzatore della manifestazione. “Abbiamo vinto questa sfida – sorride il presidente della Uisp di Grosseto – il nostro lavoro, davvero impegnativo, è stato molto apprezzato e devo ringraziare tutti i nostri collaboratori. Follonica è stata una location perfetta, sia come impiantistica che come ricettività: siamo felici di essere riusciti a promuovere la Maremma con così tante persone”. Da applausi anche i successi delle grossetane: “Non siamo stati inferiori a squadre italiane davvero importanti. Mai avevamo ottenuto risultati così importanti nelle precedenti rassegne”.