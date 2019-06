Sei maremmano se dici: «Maremma che corolli!»

GROSSETO – Buoni i corolli vero? Quelli che facevano le nostre nonne co’ l’ova delle galline allevate nel pollaio di casa, la farina comprata dal mugnaio… I corolli (o corolloni) sono dolci tanto semplici quanto buoni (come tutte le cose semplici), ma per noi maremmani so’ anche altro…Sono quelli che in gergo più gentile chiamiamo le maniglie dell’amore. I corolli sono quelle ciambelle che si formano tra addome e punto vita e che fanno disperare sia donne che uomini. Ma un conto è dire: “Mh…che maniglie dell’amore che hai…”, altro dire: “Maremma che corolli ti so’ venuti!”