“- Plastica + Mare”: appuntamento al Porto della Maremma

MARINA DI GROSSETO – Sarà presentato per la prima volta al Porto della Maremma, mercoledì 5 giugno dalle 10 alle 13, in occasione della Giornata nazionale dell’ambiente, per dare il via a un tavolo di lavoro sul tema. Con questi presupposti, il Porto della Maremma lancia la prima edizione del convegno “- plastica + mare”, un’iniziativa del tutto nuova che mette al centro il tema dell’inquinamento del mare dovuto al consumo della plastica. La manifestazione è il preludio di un più ampio progetto triennale, con il quale la società si è proposta di ridurre il consumo della plastica al suo interno, nonché di promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione sul tutta la sua filiera.

“Perché siamo qui?– parla il presidente del Porto della Maremma, Sabrina Lentini- Per trattare dell’inquinamento ambientale, in particolare per parlare della plastica che sta soffocando e sommergendo tutti i nostri mari. È ovunque!!! Siamo nel pieno dell’era della plastica; sembra non se ne possa fare a meno. Cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo cambiare le nostre abitudini facendo un passo indietro, ripensando ai nostri modi di vivere. L’abitudine è una bestiaccia, come si dice; ma mai abbassare il livello e abituarsi al peggio o meno peggio. Lo dico sempre: non mi abituerò mai al marciapiede rotto!”.

Il convegno ha lo scopo, tra l’altro, di coinvolgere tutto il comparto turistico in una tavola rotonda con dibattito aperto in cui interverranno relatori di rilievo locale e nazionale, che da più punti di vista, scientifico tecnico e politico istituzionale, forniranno un quadro sui passi concreti fatti e da realizzare per raggiungere l’obiettivo. Testimonial del convegno “- plastica + mare” sarà il campione mondiale e nazionale di pesca in apnea, Marco Bardi, fondatore di Pescasub: plastic free, un’associazione di pescatori sportivi e ricreativi che dal 2016 si pone l’obiettivo di dare respiro al mare, migliorando lo stato di salute delle zone costiere, attraverso la pesca dell’odiato nemico, la plastica. L’incontro sarà moderato dal giornalista di Nautica, Roberto Neglia.

Per l’occasione è stato inoltre stilato un decalogo con le regole per un corretto comportamento in spiaggia tratto dall’analogo documento previsto dal Ministero dell’Ambiente: smaltire i rifiuti di plastica nella raccolta differenziata, non lasciare la plastica sulla spiaggia e nel mare, utilizzare una borraccia o una brocca di acqua potabile da rubinetto, impiegare buste riutilizzabili per fare la spesa, ridurre l’acquisto di alimenti avvolti in imballaggi di plastica, eliminare l’uso di piatti bicchieri di plastica monouso, preferire, per conservare il cibo, contenitori riutilizzabili o in vetro, evitare l’uso di oggetti in plastica come le cannucce, non usare dentifrici e scrub che contengono microplastiche, privilegiare gli indumenti in fibre naturali anziché artificiali.

Il programma:

Aprirà il convegno il Presidente della Marina di San Rocco S.p.A., Sabrina Lentini, società che gestisce il Porto della Maremma. Seguiranno i saluti del Sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e gli interventi del Direttore Marittimo della Toscana, l’Ammiraglio Giuseppe Tarzia, del Vicesindaco del Comune di Grosseto, Luca Agresti, del Prof. Stefano Goffredo, docente Scienze Biologiche Università di Bologna, del Direttore di Sei Toscana, Giuseppe Tabani, dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Grosseto, Simona Petrucci e del Presidente dell’Associazione nazionale Approdi e Porti turistici – Assonat -, Luciano Serra. Per le buone pratiche sarà presente l’Amministratore di Dragflow Sud S.r.l., Giuseppe Mazzitelli, e Simone Germano, Responsabile del prodotto Seabin, The seabin for removal of microplastics from the Sea.