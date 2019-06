Martina e Giulia sono regine in coppia, Selene brilla d’argento

FOLLONICA – Sono ormai avviati alla conclusione i campionati nazionali Uisp di ginnastica ritmica, ma i successi per la Maremma continuano. A conquistare un altro titolo nazionale è l’Artistica Grosseto nella categoria H (anni 2001 e precedenti) a coppie, specialità cerchio palla: Martina Bezzini e Giulia Gandolfi, nonostante una penalità, sono irresistibili nella loro esibizione e fanno rimanere in Maremma un’altra medaglia d’oro, precedendo il Cigno (Voccia-Neri) e l’Atletica Castello (Cigni-Parisi).

“E’ davvero un campionato incredibile questo di Follonica per la nostra Associazione -afferma il presidente Fabio Nocchi – aspettavamo da tempo dei risultati così importanti. Sono felicissimo per le nostre ragazze perché se lo meritano davvero”. “Sono anni che lavorano duramente – ricorda Nocchi – finalmente ne raccolgono i frutti. Sono contento anche per il nostro staff tecnico: Inna Maistrouk, Carmen Cracan e Simona Burresi mettono tantissimo impegno nel loro lavoro. Infine sono estremamente orgoglioso della nostra società che ogni anno mette a segno grandi risultati in tutti i settori”.

Le medaglie grossetane sono dieci, visto che anche la Ginnastica Grifone sale sul podio (secondo gradino) con Selene Falciani, ottima medaglia d’argento nella Prima Categoria senior, alla palla. Selene si è dovuta arrendere soltanto a Maria Teresa Azzaro, Ginnastica e Podismo Campo Marte, precedendo Elena Messina, Polisportiva Sempione.

Domenica 2 giugno gran finale per la rassegna tricolore al Palagolfo, con le ultime prove a squadre.