L’Albinia piega il Manciano: in finale sarà derby con l’Orbetello

ALBINIA: Scopetoni (32′ st Villani), Barbini (34′ st Ercolani), Albertazzi (21′ st Micca), Arienti, Delle Piane, Calussi (10′ st Bianciardi), Caprini (32′ st Canzonetti), Antongini (29′ st Leuti), Conti, Vettori, Generosi (1′ st Sensi). All. Domenichelli.

MANCIANO: Balocchi, Stauciuc (37′ st Vasconi), Galli (42′ st Manetti), Celestini, Bartolini (40′ st Cocolos), Randello (29′ st Amorosi), Dragomirescu, Vestri (37′ st Franzi), D’Angiolella, Vasile (21′ st Mecheroni), Valenti (41′ st Rovai). A disposizione: Palazini, Fulda. All. Maggio.

ARBITRO: Temperini.

RETI: 8′ Caprini, 41′ Celestini, 11′ st Conti, 29′ st Vettori, 30′ st Conti.

NOTE: espulso D’Angiolella al 42′ per reazione. Ammoniti Albertazzi, Barbini, D’Angiolella. Recupero: 2′ + 4′.

ORBETELLO – L’Albinia si prende la finalissima del torneo dedicato a Ottorino Vezzosi battendo 4-1 il Manciano e giocherà con l’Orbetello per l’assegnazione del titolo. All’inizio è il Manciano a mantenere il possesso palla. L’Albinia aspetta l’ottavo minuto per colpire in contropiede con Caprini abile a raccogliere una palla vagante in area e battere Balocchi. La reazione del Manciano non si fa attendere, ma D’Angiolella spara alto sopra la traversa. Lo stesso D’Angiolella impegna di nuovo Scopetoni bravo a deviare l’insidioso rasoterra all’angolo destro. La gara rimane molto intensa sul piano agonistico. Quasi allo scadere del tempo la testa di Valenti sfiora la traversa, è il preludio al gol del pari, che si concretizza con la conclusione di Celestini indirizzato al sette. Prima dell’intervallo ecco il rosso diretto a D’Angiolella per reazione.

Il Manciano nella ripresa, a dispetto dell’inferiorità numerica, continua a spingere lasciando, comunque, spazio all’avversario. Ed è qui che si inserisce Conti al minuto 11 battendo l’estremo difensore avversario. I ragazzi di Maggio non si scoraggiano e non mollano un metro. L’Albinia si difende con ordine e attenzione. Nel giro di un minuto crollano le speranze del Manciano. Prima è Vettori al 29′, subito dopo (30′) ancora Conti a definire il finale.

La finale Albinia – Orbetello è programmata per domenica 9 giugno alle ore 20.