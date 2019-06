La Nuova fa tris, il Pitigliano saluta il Passalacqua con un sorriso

NUOVA GROSSETO: Stefanini, Cosci (1′ st Camerlengo), Ortis, Calzolani (13′ st Pacchini), Vecchi (25′ st Laurenti), Amorfini, Ferrari, Brasini (1′ st Mariotti), Angelino, Mangiaracina (18′ st Giustarini), Martini. A disposizione: Terribile, Demasi, Magini, Topada. All. Vallefuoco.

AURORA PITIGLIANO: Lombardini, Gentili, Tranca Andrei, Lazzeri, Baldelli, Laconi, Ponzuoli, Mulè, Radicetti (9′ st Santoni, 40′ st Angeli), Bianchi, Gubernari (30′ st Gasperini). All. Trasarti.

ARBITRO: Rullo (assistenti Lampedusa e Muto).

RETI: 23′ Martini, 32′ Radicetti (rig.), 1′ st Gubernari, 38′ st Mariotti, 50′ st Mariotti.

NOTE: espulso Amorfini al 50′ st per offese all’avversario. Ammoniti Cosci, Ferrari, Camerlengo, Gentili, Laconi, Gubernari. Calci d’angolo 10-1. Recupero: 1′ + 5′.

GROSSETO – La Nuova doveva vincere e ha vinto (3-2), l’Aurora voleva salutare il torneo con un sorriso e lo ha fatto. Questo contrasto ha dato vita ad una gara densa di emozioni dove hanno vibrato pungenti stati d’animo in sintonia con l’evolversi del risultato. Fino all’ultimo istante. I gialli di Vallefuoco hanno sciupato palle gol a raffica, commesso errori difensivi, brillato e vacillato.

Gli azzurri di Trasarti non hanno mai smesso di dimenarsi sul campo, di sentirsi protagonisti nella loro ultima apparizione in coppa, di essere compatti. Adesso la Nuova stringe quei 5 punti in classifica guardando a lunedì 3 giugno quando andrà in onda Alberese – Ribolla, entrambe a 4 punti, gara che dirà i nomi delle due classificate ai quarti passando dalla differenza reti e tenendo d’occhio le reti segnate. Una espressione algebrica di elevata difficoltà. La cronaca. La parte iniziale è sulle spalle di Martini terminale offensivo della Nuova. Sui suoi piedi arrivano le migliori occasioni come al 5′, tiro parato, al 6′, angolo, al 10′, diagonale ravvicinato fuori, 17′, Lombardini devia di piede, al 22′, rimpallato.

Una raffica priva di concretezza. Al 23′ la testa di Angelino fa da sponda sempre per Martini, che questa volta centra il bersaglio, 1-0. Il Pitigliano non si scompone. Al 31′ Radicetti va in fuga sulla sinistra, entra in area dove Cosci lo stende come un lenzuolo, è rigore. Batte lo stesso Radicetti e pareggia, 1-1. Fine tempo. La ripresa è amara come il fiele per la Nuova. Al 1′ ecco l’errore difensivo, che Gubernari trasforma in rete, 1-2. La Nuova diventa di sale, l’Aurora al 9′ perde per infortunio Radicetti, entra Santoni, in panchina restano in due. Nuova che preme, sbuffa, crea e sbaglia e il tempo passa. Si arriva al 38′ quando Mariotti inventa la punizione dorata che vale il 2-2. Non basta. L’Aurora perde anche Ponzuoli, ferito al labbro, restando in 10.

Al 42′ Mariotti centra il montante, nel recupero Giustarini si divora una palla gol colossale, al 48′ il Pitigliano può colpire in contropiede ma non ci riesce, al 50′ altra punizione per la Nuova e altra, bellissima, conclusione di Mariotti che vale i tre punti. Prima della fine arriva il rosso per Amorfini per parole offensive all’avversario.