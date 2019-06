Balocchi presenta la squadra: ecco assessori e deleghe

SANTA FIORA – “Nel 2014 abbiamo scelto – commenta Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – di chiamare Progetto Santa Fiora la lista che mi ha proposto per due volte sindaco. La logica che è insita in questo nome è stata ed è la tipologia di approccio al governo di una comunità e di un territorio. I punti focali che abbiamo scelto, infatti, sono le persone e il luogo, le prospettive e le relazioni, una capacità di ascolto e di attenzione ai mutamenti”.

“È partendo da questi presupposti che ho definito l’organizzazione della giunta, l’affidamento delle deleghe e degli incarichi ai consiglieri. L’assetto che ne è scaturito è rappresentato da un gruppo che tiene conto delle indicazioni dei cittadini e del necessario equilibrio tra esperienza, disponibilità e investimento sul futuro.”

Il sindaco Federico Balocchi riserva per se le deleghe al bilancio, patrimonio, urbanistica e risorse Umane.

“Azzurra Radicchi, che indico come vicesindaco, è giovanissima, un investimento generazionale, e, soprattutto, rappresenta l’apertura della giunta a un approccio e a idee che solo una giovane donna preparata può garantirci. Ad Azzurra saranno assegnate le deleghe al turismo e promozione del territorio e all’innovazione tecnologica”.

“Moreno Pomi occuperà il secondo assessorato con deleghe allo sviluppo economico, rifiuti, teleriscaldamento, lavori pubblici, decoro urbano. Sarà il supporto maturo, un presidio costante e competente della macchina amministrativa che noi vogliamo sempre snella e più vicina ai cittadini” prosegue Balocchi.

“L’altro caposaldo dell’amministrazione è stato affidato al capogruppo di Progetto Santa Fiora. A coordinare tutta l’attività politico amministrativa sarà Emiliano Lazzeroni, a cui saranno affidate le deleghe alla viabilità, agricoltura, caccia e pesca, ambiente, e avrà il compito di garantire il collegamento con tutti i consiglieri e il presidio del progetto politico dentro e fuori il Comune”.

“Completano l’”ossatura” del Comune i consiglieri: Beatrice Forteschi con deleghe alle pari opportunità, commercio, servizi scolastici, infanzia e adolescenza; Francesco Biondi con deleghe alle politiche sociali e volontariato, politiche giovanili, protezione civile, sarà anche il rappresentante di maggioranza nel Consiglio dell’Unione dei Comuni; Luciano Luciani con deleghe all’istruzione, cultura, beni culturali, rappresentanza istituzionale, formazione giovanile; Monica Fanciulli con deleghe allo sport, forestazione, reperimento finanziamenti e progetti speciali, trasporti”.

“La novità, infine, è l’importante e innovativo ruolo che vogliamo affidare ad Alessandro Ciaffarafà, assessore uscente. A lui, in considerazione delle competenze che ha dimostrato, la Giunta intende conferire un incarico volontario per affiancare e supportare l’Amministrazione, occupandosi di definire e seguire il progetto di promozione turistica insieme ai sistemi informatici municipali ed alle start up innovative” conclude il sindaco.