amministrative2019, Coppi ringrazia: «Avete scelto il cambiamento»

CASTELL’AZZARA -“Grazie ai cittadini di Castell’Azzara per aver creduto e sostenuto la nostra proposta, che interpretava un forte desiderio di cambiamento. Al voto del 26 maggio abbiamo ottenuto un bel risultato al termine di una campagna elettorale intensa e complessa. Oggi posso dire che è bello essere il sindaco di Castell’Azzara, per me è davvero una gioia immensa non scevra da un forte senso di responsabilità.

Poter contribuire da primo cittadino al futuro del territorio in cui si è scelto di vivere è senza dubbio un’esperienza straordinaria. Darò il massimo portando avanti i progetti con un atteggiamento sempre positivo costruttivo e tenendo costantemente aperto il dialogo con i cittadini di Castell’Azzara e delle frazioni, molti dei quali ho avuto modo di incontrare, spesso, durante questi mesi di campagna elettorale.

Sarò il sindaco di tutti e appena nominata la giunta, ci metteremo subito al lavoro sulle problematiche più urgenti del nostro comune. Ringrazio tutta la squadra che ha contribuito allo splendido risultato, ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto. E adesso rimbocchiamoci le maniche”.