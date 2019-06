Amati: «Da tre mesi la palestra della scuola è danneggiata, con la pioggia si allaga»

ARCIDOSSO – “Sono passati più di tre mesi da quando lo scorso 23 febbraio la copertura del tetto della palestra della scuola media ad Arcidosso, a causa del maltempo subì un ingente danno” commenta Guendalina Amati, consigliere di opposizione di Rinasci Arcidosso!.

“Alcuni giorni fa, – continua la consigliera – a distanza di oltre tre mesi fu fatta una segnalazione all’amministrazione comunale, denunciando lo stato d’incuria e abbandono in cui versava la palestra della scuola, completamente allagata per le forti piogge cadute, ma a oggi ancora niente

è stato fatto dall’amministrazione comunale per porre rimedio”.

“Senza contare che – dice Guendalina Amati – in questi tre mesi il sindaco Marini poteva benissimo intervenire urgentemente per far eseguire la riparazione del tetto, e quindi evitare altri nuovi danni causati dalla pioggia, che oltre la copertura dello stabile,stanno deteriorando anche la pavimentazione della palestra ed i muri interni. Tutto questo con un notevole incremento delle spese di ripristino, che come al solito a pagarne le conseguenze sarà tutta collettività arcidossina, senza contare poi che la palestra a tutt’oggi risulta ancora inagibile”.

“Altro aspetto d’incuria e degrado, – segnala l’esponente di Rinasci Arcidosso – è stato in cui versa il campo di calcio comunale. Anche in questo caso a fronte di migliaia di euro spesi, lo stato in cui versa la struttura sportiva è evidente e sotto gli occhi di tutti. Tombini a bordo campo scoperti e senza più feritoia, la cui copertura è segnalata da un vecchio pneumatico, cosa che se un atleta inavvertitamente dovesse inciampare oppure cadervi dentro, le conseguenze sarebbero molto gravi. Per non parlare poi dei cordoli perimetrali pericolosi e della porta della palestra, che risulta sempre aperta e priva di qualsiasi controllo”.

“Se questo è il modo, – termina Guendalina Amati – in cui l’amministrazione comunale dimostra di avere a cuore e cura il settore sportivo e scolastico, visto che la palestra è anche in uso delle scuole secondarie di primo grado, noi di Rinasci Arcidosso! vigileremo e staremo col fiato sul collo al riconfermato sindaco Marini e alla sua maggioranza, affinché si attivi con urgenza a fare i lavori necessari. Questo stato di cose non è più tollerabile”.