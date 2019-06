Un weekend in campo per i piccoli del Gavorrano

GAVORRANO – Fine settimana ricco di impegni per le giovanili del Gavorrano Real Follonica. Gli Esordienti 2006 e 2007 sono impegnati allo stadio Malservisi-Matteini nella terza edizione del torneo #ilcalcioèdichiloama, con la speranza che il maltempo, che ha costretto al rinvio delle altre manifestazioni programmate allo stadio di Bagno di Gavorrano, dia finalmente una tregua.

I Pulcini 2008 sono stati invitati al torneo del Centenario che si gioca sui campi del Centro sportivo Magnozzi a Livorno e giocheranno da domenica in notturna nel primo trofeo Raffaello Vannelli organizzato dall’Invicta Grosseto sui campi di via Calabria al Sacro Cuore. Impegno in Liguria per i Pulcini 2009 che partecipano al 27° torneo Lainetti di Chiavari. Un altro gruppo dei Pulcini 2009, insieme ai Primi Calci 2010 del Real Follonica, è di scena a Piombino nella prima edizione del torneo #stadioxtutti. I Primi Calci 2010 del Real Follonica prendono parte anche al Torneo di Scansano, mentre i Primi Calci 2011 del Real Follonica per tutta la domenica si esibiranno a Castelfiorentino nel 5° memorial Giuseppe Pagnanelli.