Studenti alla scoperta delle Mura: premiati i giovani “esploratori”

GROSSETO – In un clima di entusiasmo si è tenuta nella Sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi la premiazione del concorso indetto per le scuole dal titolo “Gli esploratori delle Mura Medicee”, organizzato dalla Provincia e dal Comune di Grosseto, dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano, dall’Istituzione Le Mura e dall’Azienda MyGroup 013Pk.

L’iniziativa è nata in occasione della divulgazione presso gli istituti scolastici del documentario “I segreti delle Mura Medicee”, prodotto da MyGroup 013Pk con la regia di Raffaele Papa con la finalità di valorizzare il più importante monumento della città.

“Questo è un progetto al quale come Amministrazione teniamo molto – affermano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Agresti – Ringraziamo Marco Barzanti e l’intera equipe che si è spesa in questo lavoro importante per l’educazione dei nostri ragazzi, sensibilizzarli alle bellezze della nostra Grosseto, stimolandoli allo stesso tempo incoraggiandoli a produrre materiale creativo e didattico sui luoghi di questa nostra bella città. Raccontare Grosseto e le sue bellezze è quindi una missione che riteniamo imprescindibile, così come quella di educare i nostri ragazzi a riconoscerne i tesori che racchiude dentro e fuori dalle sue mura.”

La consigliera provinciale Olga Ciaramella, che ha coinvolto nell’iniziativa studenti ed insegnanti per stimolare nei giovani una sensibilità verso il patrimonio culturale, la memoria e l’identità di Grosseto, ha sottolineato: “Siamo convinti che sia così che si favorisca l’esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulle capacità di compiere scelte razionali, critiche e responsabili di fronte ai fenomeni di degrado che la nostra attuale società sta vivendo, fornendo agli studenti gli strumenti culturali utili. Ringrazio il Comune di Grosseto, l’Istituzione Le Mura, la Fondazione Polo Universitario Grossetano e la Azienda MyGroup 013PK per essere coprotagonisti attivi in questo grande progetto. Un ringraziamento speciale ai Top Sponsor Conad, Renault, Allianz Assicurazioni e MY Vip per aver creduto nel progetto e sostenuto il concorso”.

“Le Mura Medicee hanno pieno diritto di essere valorizzate attraverso le più moderne tecniche di comunicazione, quali quelle documentarie e visive; è altrettanto fondamentale formare i giovani affinchè conoscano ed amino i beni culturali della città. La Fondazione Polo Universitario sostiene con entusiasmo le iniziative volte allo sviluppo di una cultura e di una coscienza del nostro patrimonio storico e architettonico.”, ha dichiarato Gabriella Papponi Morelli, Presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano.

“La MyGroup 013PK sta lavorando ad una serie di documentari sulla Maremma per valorizzare uno dei territori più belli d’Italia – spiegano dalla Società – Raccontare la sua storia ci appassiona e ci gratifica in particolare quando questo può stimolare i giovani a comprendere e ad apprezzare l’ambiente dove vivono”

Al concorso hanno partecipato i Licei Artistico, Classico e Musicale Coreutica.