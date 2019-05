Sicurezza stradale: a Castiglione al via i lavori per gli attraversamenti rialzati

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lunedì 3 giungo inizieranno i lavori per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati previsti all’ingresso di Punta Ala, in via della Pace e sulla Strada provinciale numero tre del Padule, nei pressi dell’incrocio che porta ai plessi scolastici e al centro commerciale».

«Questi accorgimenti – spiega il sindaco Giancarlo Farnetani – sono il proseguo degli interventi previsti all’interno delle linee guida sulla viabilità, mobilità e sicurezza stradale proposte e concordate sia con la cittadinanza sia con gli operatori turistici lo scorso anno. Già alcuni cambiamenti sono entrati in vigore e molti servizi riprenderanno da sabato 1 giugno con conferme e novità».

«In via Armellini – aggiunge Farnetani – è stata eseguita l’inversione della viabilità e da domani, primo giugno, Tiemme riprenderà il servizio da Castiglione della Pescaia verso Rocchette. Riconfermate, ma rese gratuite nelle ore serali le linee con bus navetta elettrico che porteranno turisti e residenti dai parcheggi delle Paduline e dell’area presente all’inizio della panoramica nord, già fruibile da domani, verso il centro del paese».

«Ampliare la zona a traffico limitato – conclude il primo cittadino – rende sicuramente il centro godibile a una maggiore parte di cittadini e turisti. Portare avanti l’estensione della pedonalità è un importante obiettivo centrato da questa amministrazione».