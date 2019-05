Servizio civile: due posti in Comune. Ecco dove e come candidarsi

MAGLIANO – Il Comune di Magliano offre la possibilità per due giovani dai 18 ai 29 anni per un anno di servizio civile con il progetto “Open Museum”. I candidati devono essere attualmente disoccupati, risiedere in Toscana e devono essere idonei fisicamente all’attività.

“I giovani – afferma l’assessore Camilla Mancineschi – si occuperanno del centro di documentazione archeologica e, durante il periodo estivo, anche del punto di informazione turistica. Si tratta di un progetto da 25 ore settimanali suddiviso per cinque giorni retribuito. Credo che possa essere una bella esperienza per i nostri giovani che potranno entrare in contatto con il mondo museale”.

Un progetto proposto da Anci. “E’ un’opportunità che noi abbiamo colto al volo – spiega il sindaco Diego Cinelli– la nostra speranza è che ci sia risposta dal territorio per un servizio che riteniamo importante e formativo”.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line collegandosi al sito della Regione Toscana https://servizi.toscana.it/sis/DASC. Il bando scade alle ore 14 del 7 giugno.